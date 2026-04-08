Захарова назвала цинизмом решение Молдавии о выходе из СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Молдавии о выходе из СНГ, заявив, что оно является цинизмом, за этим просматривается попытка окончательно дистанцироваться от РФ. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Особый цинизм заключается в том, что важнейшее для Молдавии решение о выходе из СНГ было принято местными властями без открытого диалога с обществом», — заявила она, отметив, что решение продавили голосами «провластного большинства» в парламенте.

Парламент Молдавии 2 апреля одобрил во втором и окончательном чтении проект денонсации Устава СНГ. Инициативу поддержали 60 депутатов, 27 парламентариев проголосовали против, 3 человека воздержались.

Решение затронуло Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к настоящему соглашению от 21 декабря 1991 года, а также Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.