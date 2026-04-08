11:53, 8 апреля 2026

МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока с соблюдением интересов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия желает умиротворения Ближнего Востока с соблюдением интересов всех сторон. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Меняется геополитическая ситуация и при всех обстоятельствах мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех без исключения стран региона — и Ирана, и всех его соседей», — подчеркнул глава МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам главы Белого дома, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану пожелал иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

