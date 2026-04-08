Захарова: Послу Японии был выражен протест из-за соглашения с Украиной по БПЛА

МИД России вызвал посла Японии в Москве Акира Муто и выразил ему протест в связи с соглашением Токио и Киева по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня в МИД России был вызван посол Японии. Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о том, что компания Terra Drone Corporation, штаб-квартира которой находится в Токио, заключила инвестиционное соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников», — указала дипломат.

По словам Захаровой, российско-японские отношения «деградировали до беспрецедентно низкого уровня» из-за недружественной политики Токио.

В марте источники агентства Kyodo сообщили, что Япония рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны страны украинских беспилотников. В ответ на это, Захарова подчеркнула, что Россия примет жесткие меры в отношении японской стороны.

