13:58, 8 апреля 2026Мир

МИД России вызвал посла Японии

Захарова: Послу Японии был выражен протест из-за соглашения с Украиной по БПЛА
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

МИД России вызвал посла Японии в Москве Акира Муто и выразил ему протест в связи с соглашением Токио и Киева по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня в МИД России был вызван посол Японии. Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о том, что компания Terra Drone Corporation, штаб-квартира которой находится в Токио, заключила инвестиционное соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников», — указала дипломат.

По словам Захаровой, российско-японские отношения «деградировали до беспрецедентно низкого уровня» из-за недружественной политики Токио.

В марте источники агентства Kyodo сообщили, что Япония рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны страны украинских беспилотников. В ответ на это, Захарова подчеркнула, что Россия примет жесткие меры в отношении японской стороны.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Мужчина попал под суд и потребовал более строгого наказания

    Мария Погребняк похвасталась роскошным образом на родительское собрание

    Журова оценила влияние Латвии на МОК в вопросе недопуска россиян

    Все новости
