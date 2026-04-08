Миллиардер испугался расправы и раздал сотрудникам 120 миллионов рублей

В США миллиардер раздал сотрудникам ресторанов 120 миллионов рублей

82-летний основатель сети ресторанов Five Guys Джерри Маррелл раздал сотрудникам 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Fortune.

В феврале компания отмечала 40-летие и в честь юбилея пообещала каждому клиенту второй бургер бесплатно. Эффект рекламной акции превзошел ожидания в шесть раз. У ресторанов выстроились огромные очереди, продажи выросли более чем вдвое, продуктов не хватало, а работники едва справлялись с нагрузкой.

Маррелл винил себя в просчете, из-за которого всем пришлось работать за троих. Чтобы сгладить вину, он выделил 1,5 миллиона долларов на премии сотрудникам, благодаря которым перегруженные рестораны продолжали работать. В шутку миллиардер объяснил это тем, что испугался расправы.

Я не хотел, чтобы кто-нибудь выстрелил мне в спину или еще что-нибудь после первого дня, потому что мы действительно напортачили. Никто и подумать не мог, что будет такой отклик Джерри Маррелл

Ранее сообщалось о расправе над главой одиозной страховой компании UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном. Человек в маске три раза выстрелил в миллионера, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали убийцу.