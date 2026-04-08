Москвичам пообещали холод и снег

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 8 апреля 2026

Синоптик Позднякова: В Москву придет холодная погода со снегом
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В четверг, 9 апреля, в Москву придут холод и снег. Такую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT. 

Днем в среду, 8 апреля, осадки в мегаполисе будут в виде дождя. «Но надо сказать, что в Тверской и Новгородской областях уже прошел снег. В частности, в районе Валдая», — отметила синоптик.

В предстоящие сутки в Москве ожидается сложная погода. В ночь на 9 апреля возможен снег, а утром столбики термометров покажут около нуля градусов Цельсия. Днем в столице сохранится неустойчивая и ветреная погода, ожидает Позднякова. Воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия, но по ощущениям это будет похоже на ноль градусов.

«Завтра осадков будет несколько больше. Это будет снег вперемешку с дождем и снежной крупой. И может выпасть за завтрашний день 2-4 миллиметра осадков», — заключила метеоролог.

Ранее жителей Краснодарского края, республик Северного Кавказа и Курильских островов предупредили о сильных ливнях в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok