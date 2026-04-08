Москвичам пообещали холод и снег

Синоптик Позднякова: В Москву придет холодная погода со снегом

В четверг, 9 апреля, в Москву придут холод и снег. Такую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

Днем в среду, 8 апреля, осадки в мегаполисе будут в виде дождя. «Но надо сказать, что в Тверской и Новгородской областях уже прошел снег. В частности, в районе Валдая», — отметила синоптик.

В предстоящие сутки в Москве ожидается сложная погода. В ночь на 9 апреля возможен снег, а утром столбики термометров покажут около нуля градусов Цельсия. Днем в столице сохранится неустойчивая и ветреная погода, ожидает Позднякова. Воздух прогреется до плюс 2-4 градусов Цельсия, но по ощущениям это будет похоже на ноль градусов.

«Завтра осадков будет несколько больше. Это будет снег вперемешку с дождем и снежной крупой. И может выпасть за завтрашний день 2-4 миллиметра осадков», — заключила метеоролог.

Ранее жителей Краснодарского края, республик Северного Кавказа и Курильских островов предупредили о сильных ливнях в ближайшие дни.