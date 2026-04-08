Мужчины принялись прихорашиваться вслед за женщинами и приуныли

18:29, 8 апреля 2026

Мужчины начали улучшать внешность вслед за женщинами из-за тренда looksmaxxing
Майя Пономаренко

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Мужчины начали следовать онлайн-движению looksmaxxing и приуныли из-за негативных последствий для психики. Об этом пишет New York Post (NYP).

Выяснилось, что мужчины принялись различными способами улучшать внешность вслед за женщинами и демонстрировать свой уход в соцсетях. В опубликованных видео блогеры прихорашиваются с помощью массажей, наносят косметику на лицо, делятся советами по питанию и планами тренировок, а также показывают наиболее выигрышные образы.

Однако многие инфлюэнсеры вскоре разочаровались в тренде на looksmaxxing, поскольку почувствовали давление со стороны общества. Некоторые молодые люди также пожаловались, что столкнулись с ментальными проблемами из-за постоянного стремления соответствовать недостижимым стандартам красоты.

В марте подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности.

