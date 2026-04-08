Пользователям iPhone пришло загадочное обновление

09:01, 8 апреля 2026

На iPhone вышло загадочное обновление популярных приложений
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пользователи iPhone рассказали о появлении загадочных обновлений, которые они не заказывали и не устанавливали. На это обратило внимание издание MacRumors.

Внимательные владельцы смартфонов Apple заметили, что в последние дни некоторые приложения на iPhone были незаметно обновлены. В их число вошли Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, VLC и другие популярные программы. При этом в описании апдейта были указаны не новые функции от разработчиков, как это обычно бывает, а заметки непосредственно от Apple.

«Это обновление от Apple улучшит функциональность этого приложения. Новые функции не добавлены», — процитировали авторы MacRumors сервисное сообщение. По словам специалистов, они увидели подобное в первый раз и не знают, каким именно образом компания могла улучшить функциональность программ.

В материале говорится, что автор одного из приложений, которое обновило Apple, увидел в сервисных данных, что странный апдейт имеет тот же номер версии и содержимое, что и выпущенное ранее обновление. Авторы MacRumors проанализировали код программы, но не нашли в нем ничего нового.

В начале апреля Apple на русскоязычном портале поддержки подтвердила, что прекратила обработку платежей для покупок в App Store на территории России. Мера начала действовать с 1 апреля.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
