11:08, 8 апреля 2026Мир

На Западе заявили о капитуляции Трампа перед Ираном

Виктория Кондратьева
Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

Принятие десяти условий Ирана в рамках перемирия стало капитуляцией со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Практически полная капитуляция», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что для перемирия согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров. В их числе — обязательство о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, а также отмена всех первичных и вторичных санкций.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

