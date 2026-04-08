Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

«Автостат»: На седан Belgee S50 пришлось 43 % продаж в сегменте гольф-класса

По итогам первых трех месяцев 2026 года в России было продано около четырех тысяч новых легковых машин, относящихся к гольф-классу (сегмент С). Лидером стал белорусский седан, обеспечивший половину объема реализации. Речь про модель Belgee S50, продажи которой составили 1693 машины. Это соответствует доле в 43 процента, сообщает «Автостат».

Этот автомобиль появился в России в конце сентября 2025 года, но уже обгоняет ближайших конкурентов в своей нише более чем в четыре раза. На втором месте расположилась Lada Aura, тираж которой в первом квартале текущего года достиг 412 единиц. Этот результат позволил модели занять чуть больше десятой части сегмента.

Показатели остальных участников заметно скромнее — ни один из них не смог получить и восьмипроцентной доли. Единственной машиной, чей результат в абсолютных цифрах преодолел рубеж в 300 единиц, стала Hyundai Elantra. Она и замкнула тройку лидеров.

Половина из десяти представленных в рейтинге машин ввозится в страну неофициальными путями. В этот список вошли Hyundai Elantra и Lafesta, Toyota Corolla, Audi A3, а также Kia K3. Оставшиеся пять марок продаются в России через официальные дилерские сети, причем Belgee S50, Lada Aura и BAIC U5 Plus собираются на территории Евразийского экономического союза.

Четыре модели показали отрицательный результат относительно показателей годичной давности. В числе отстающих оказались Changan UNI-V и EADO Plus, BAIC U5 Plus и Toyota Corolla. Сам сегмент в целом также просел на 27 процентов. Сейчас на долю автомобилей С-класса приходится всего лишь полтора процента от всех продаж новых легковых машин в стране, отмечают аналитики.

Ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки.

