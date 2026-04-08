15:27, 8 апреля 2026

Назван способ сделать кефир полезнее для кишечника

Диетолог Русакова: Кефир приносит максимальную пользу в сочетании с клетчаткой
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Кефир можно сделать полезнее, если употреблять его с другими продуктами, сообщила врач-диетолог Дарья Русакова. Этот способ она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалистка считает, что максимальную пользу кишечнику приносит сочетание кефира с клетчаткой. Она служит питательной средой для полезных бактерий и помогает снижать воспаление в организме, а также поддерживать баланс микрофлоры. По словам врача, это положительно влияет не только на пищеварение, но и на общее самочувствие.

Эксперт отметила, что важно выбирать натуральные продукты без добавок и соблюдать умеренность. «Избыточное количество клетчатки может быть вредно для организма и вызывать неприятные ощущения», — предупредила Русакова.

Диетолог рекомендовала включать кефир в ежедневный рацион и употреблять его в небольших количествах. По ее словам, оптимально сочетать напиток с продуктами, богатыми пищевыми волокнами, или специальными добавками, чтобы усилить его полезные свойства.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яйцами на Пасху. По ее словам, большое количество яиц может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт в желудке.

