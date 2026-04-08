03:00, 8 апреля 2026

Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

Психолог Бреус: В ночные часы организм согревается и человек может проснуться
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Многие люди просыпаются в два-три часа ночи, заявил клинический психолог Майкл Дж. Бреус. Неочевидную причину этого он назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, ночные пробуждения часто обусловлены биологией, а не внешними факторами. Он объяснил, что температура тела человека вечером постепенно снижается, что способствует выработке мелатонина и засыпанию, однако в ночные часы организм снова начинает согреваться, из-за чего человек и может проснуться.

Эксперт подчеркнул, что такие пробуждения считаются нормальными. «В определенный момент тело должно снова нагреться, иначе возникает риск переохлаждения, и именно тогда люди просыпаются», — объяснил Бреус. При этом большинство людей быстро засыпают снова и не замечают этого процесса.

Если же после пробуждения уснуть не удается, это может указывать на бессонницу. Специалист отметил, что в таком случае, возможно, стоит скорректировать режим сна, уровень стресса и условия в спальне. Если это не помогло наладить сон, то психолог посоветовал когнитивно-поведенческую терапию.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, как наладить глубокий сон. По ее словам, принципиальное значение имеет режим и привычка просыпаться и засыпать в одно и то же время.

