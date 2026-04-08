Некоторых людей предупредили о повышенном риске рака

Онколог Мухаметдинова: Мутация генов повышает риск некоторых видов рака

Наследственная мутация генов значительно повышает риск некоторых видов рака. Об этом предупредила врач-онколог Алсу Мухаметдинова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка рассказала, что от родителей к детям могут передаваться изменения в генах, которые отвечают за защиту организма от злокачественных клеток. Если такие механизмы нарушены, риск развития опухолей значительно возрастает, а заболевание может проявиться в более молодом возрасте.

Эксперт отметила, что одним из наиболее известных примеров являются мутации в генах BRCA1 и BRCA2, повышающие риск рака молочной железы и яичников. Еще одним примером она назвала синдром Линча, связанный с повышенным риском рака кишечника и других органов. «Обнаружение мутации — это не приговор, а руководство к действию», — подчеркнула Мухаметдинова.

Врач рекомендовала обращать внимание на семейную историю заболеваний и при необходимости проходить генетическое тестирование. По ее словам, ранняя диагностика и регулярные обследования позволяют выявить болезнь на начальной стадии и значительно повысить шансы на успешное лечение.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что больше половины новых случаев рака фиксируется у женщин. Он добавил, что средний возраст пациентов составляет 65 лет.