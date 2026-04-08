Одна из крупнейших кинокомпаний объявила о массовых увольнениях

Variety: Sony Pictures Entertainment планирует уволить сотни сотрудников

Sony Pictures Entertainment планирует уволить сотни сотрудников в подразделениях по всему миру в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Variety.

Одна из крупнейших кинокомпаний, где трудятся более 12 тысяч человек, сократит часть персонала ради реорганизации и экономии. Увольнения затронут подразделения игровых шоу и неигрового телевидения. Также под сокращение попадет исполнительный вице-президент по развитию комедийных проектов Колин Дэвис.

«Мы сокращаем штат в некоторых направлениях, одновременно увеличивая внимание и инвестиции в другие, наиболее важные для нашего будущего», — поясняют в служебной записке.

Источники, близкие к процессу принятия решений, утверждают, что сокращения — это не «мера, продиктованная необходимостью сократить расходы», а «целенаправленный и стратегический» выбор в пользу роста в нескольких ключевых областях: стратегия развития франшиз и расширение бренда.

«Это требует изменений в нашей структуре и в том, куда мы инвестируем». В связи с этим мы сокращаем количество должностей в некоторых областях, уделяя больше внимания и вкладывая больше средств в другие, наиболее важные для нашего будущего. Это означает, что некоторые из наших коллег покинут компанию. Это непростые решения», — подчеркнул генеральный директор Sony Pictures Entertainment Рави Ахуджа

Как ранее сообщала Financial Times (FT), крупные американские компании сократят 52 тысячи человек в попытках охладить рынок труда массовыми увольнениями. Сокращают рабочие места все крупные компании, от Amazon до UPS. Как отмечает ряд аналитиков, рабочие места продолжают сокращать, чтобы обратить вспять бум найма, вызванный пандемией.

