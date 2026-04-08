Пакистан и США ведут переговоры о прекращении огня с Ираном

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф ведет переговоры с США о прекращении огня с Ираном. Об этом сообщает CBS News.

Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает представителем от Соединенных Штатов. Посол Исламской Республики в Пакистане Реза Амири Могаддам в социальной сети Х написал, что Тегеран и Вашингтон преодолели критическую фазу переговоров.

«На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа», — отметил он. По его словам, на следующем этапе взаимопонимание должно прийти на смену многословности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).