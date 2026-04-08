16:29, 8 апреля 2026

Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США хотели бы, чтобы иранский народ воспользовался перемирием, достигнутым между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Что касается людей, послушайте, я бы хотел, чтобы иранский народ воспользовался этой возможностью, он был угнетен предыдущим режимом», — подчеркнул глава Пентагона.

Таким образом Хегсет ответил на вопрос, продолжают ли США поддерживать протесты в Иране и потенциальные попытки иранцев сменить власть. При этом министр добавил, что смена власти не была целью американской операции.

Ранее Хегсет заявил, что угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию была направлена на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров.

