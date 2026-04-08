16:04, 8 апреля 2026

Шеф Пентагона объяснил угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Хегсет заявил, что Трамп угрожал иранской цивилизации ради переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию была направлена на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Иран полностью понимает, что их способность производить, генерировать энергию для подпитки их террористического режима было в наших руках, в руках президента Трампа. Вот почему они сели за стол переговоров, он дал понять "мы можем забрать все это у вас". Такой тип угрозы заставил их сесть за стол переговоров, мы хотели заключить сделку», — сказал министр.

Он также добавил, что атака США и Израиля на остров Харк преследовала ту же цель. «У нас были намечены цели, вся инфраструктура — мосты, электростанции... Мы атаковали Харк, что было своего рода сигналом», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона «молила» США о прекращении огня. «Иран на протяжении 47 лет представлял угрозу для Соединенных Штатов и свободного мира… Но теперь все изменилось — не при нас. Президент [США Дональд] Трамп вошел в историю. Иран умолял о прекращении, и мы все это знаем», — сказал он.

