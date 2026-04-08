Победу США в Иране назвали липовой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 8 апреля 2026Россия

Сенатор Пушков заявил о недостигнутых целях и липовой победе США в Иране
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков. Фото: Reuters

Член конституционного комитета Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал действия США в Иране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, США не достигли ни одной из своих целей в Иране, а их победа является липовой.

«Да, многие важные объекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны — от военного до ресурсного — Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая», — сказал он.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok