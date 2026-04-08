Победу США в Иране назвали липовой

Сенатор Пушков заявил о недостигнутых целях и липовой победе США в Иране

Член конституционного комитета Совфеда России Алексей Пушков прокомментировал действия США в Иране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, США не достигли ни одной из своих целей в Иране, а их победа является липовой.

«Да, многие важные объекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны — от военного до ресурсного — Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая», — сказал он.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

