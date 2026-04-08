Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:39, 8 апреля 2026Мир

Посол России предупредил Южную Корею об ответе на размещение ракет США

Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Южной Корее известно, что Россия рассмотрит компенсирующие военно-технические ответные меры в случае размещения ракет США на территории республики. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с ТАССТАСС.

«На основе анализа масштабов развертывания американских ударных средств подобного класса, а также общего развития ситуации в области международной безопасности Российская Федерация будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры», — предупредил дипломат.

Зиновьев отметил, что в данный момент Россия не располагает информацией о размещении американских ракет на территории республики.

Ранее посол сообщил, что крупные южнокорейские концерны — Hyundai Motor Group, LG Electronics и Samsung Electronics — пока не рассматривают полноценное возвращение на российский рынок из-за сохраняющихся санкционных ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok