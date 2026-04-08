Посол России предупредил Южную Корею об ответе на размещение ракет США

Зиновьев: Сеулу известно об ответе Москвы в случае размещения ракет США

Южной Корее известно, что Россия рассмотрит компенсирующие военно-технические ответные меры в случае размещения ракет США на территории республики. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с ТАССТАСС.

«На основе анализа масштабов развертывания американских ударных средств подобного класса, а также общего развития ситуации в области международной безопасности Российская Федерация будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры», — предупредил дипломат.

Зиновьев отметил, что в данный момент Россия не располагает информацией о размещении американских ракет на территории республики.

Ранее посол сообщил, что крупные южнокорейские концерны — Hyundai Motor Group, LG Electronics и Samsung Electronics — пока не рассматривают полноценное возвращение на российский рынок из-за сохраняющихся санкционных ограничений.