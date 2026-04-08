Превращенная аферистами в киллера российская студентка оказалась в больнице

«112»: Решившая убить пенсионерку по указу аферистов студентка попала в ДТП

В Москве превращенная аферистами в киллера 20-летняя российская студентка попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель такси нарушил правила дорожного движения и врезался в автозак, внутри которого находилась фигурантка и еще одна арестованная — 48-летняя женщина. В результате ДТП студентка получила ушиб скулы, а вторая арестантка — ушиб головы. Обе попали в больницу, однако, после оказания помощи их вернули полиции и этапировали в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 20-летняя студентка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленники убедили девушку в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов.

14 марта она получила задание от куратора расправиться с москвичкой 1967 года рождения, которая якобы является иноагентом. Подозреваемая взяла перцовый баллончик, молоток и малярную ленту и пришла к квартире потенциальной жертвы. Когда женщина открыла дверь, фигурантка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили девушку.