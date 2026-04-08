Бывший СССР
08:39, 8 апреля 2026

Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

Президент Казахстана Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке, отметив посредническую роль Пакистана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аибек Смадияров в своем Telegram-канале.

«Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа», — подчеркнул он.

Токаев отметил мудрость президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана. Благодаря этому обстоятельству, добавил он, и стало возможным перемирие. Казахстанский лидер также выразил надежду на долгосрочной прекращения огня на Ближнем Востоке.

В феврале, во время начала конфликта США и Израился с Ираном, Касым-Жомарт Токаев связался с рядом лидеров сопредельных с зоной конфликта стран и выразил им поддержку после ударов Тегерана. Политк также осудил атаки Ирана на Объединенные Арабские Эмираты. Через несколько дней соболезнования Ирану от имени Астаны выразил официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев.

    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

    В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

    Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

    Все новости
