Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

Президент Казахстана Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке, отметив посредническую роль Пакистана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аибек Смадияров в своем Telegram-канале.

«Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа», — подчеркнул он.

Токаев отметил мудрость президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана. Благодаря этому обстоятельству, добавил он, и стало возможным перемирие. Казахстанский лидер также выразил надежду на долгосрочной прекращения огня на Ближнем Востоке.

В феврале, во время начала конфликта США и Израился с Ираном, Касым-Жомарт Токаев связался с рядом лидеров сопредельных с зоной конфликта стран и выразил им поддержку после ударов Тегерана. Политк также осудил атаки Ирана на Объединенные Арабские Эмираты. Через несколько дней соболезнования Ирану от имени Астаны выразил официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев.