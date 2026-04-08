18:23, 8 апреля 2026Экономика

МВФ опроверг миф о росте экономики за счет военных расходов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Celal Gunes / Anadolu Agency via Getty Images

Популярный миф о благоприятном влиянии военных расходов на рост национальной экономики не находит подтверждения. Об этом говорится в посвященном этому вопросу докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечают аналитики, нередко такая политика приводит к краткосрочному стимулированию частного потребления и инвестиций, а также среднесрочному экономическому росту за счет накопления капитала и повышения производительности.

Однако далее рост останавливается, и уже в долгосрочной перспективе страна сталкивается с существенными проблемами. Правительству приходится приспосабливаться к увеличению дефицита бюджета и ускорению инфляции, что тормозит или останавливает рост.

МВФ оценивал данные о динамике роста экономик 164 стран в период с 1946 года, то есть после Второй мировой войны. Чаще всего бум оборонных расходов демонстрировали развивающиеся страны, при этом положительного эффекта от него хватало примерно на два с половиной года, а дальше на первый план выходили макроэкономические проблемы. Одной из ключевых становился перегрев экономики, справиться с которой пытались центробанки и правительства.

Подсчеты фонда показывают, что в 2020-2024 года военные расходы нарастила примерно половина стран мира. Почти 40 процентов из них выделяют на эти цели более двух процентов ВВП. Еще в 2018 году доля таких стран составляла всего 27 процентов.

Ранее в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН сообщили, что в первом квартале ВВП России сократился на 1,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Официальных данных по этому периоду еще нет, но в последний раз квартальное падение в российской экономике фиксировалось в первом квартале 2023 года. Тогда отрицательный результат был связан с высокой базой предыдущего года.

