Путин наградил художника Сафронова

Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства появился на сайте опубликования правовых актов правительства.

Согласно документу, Сафронову вручили награду за вклад в развитие культуры и искусства страны.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Никаса Сафронова», — говорится в указе.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актеру Владимиру Вдовиченкову. Звезда фильмов «Бригада», «Бумер» и «Левиафан» был отмечен почетным статусом в качестве артиста Театра имени Вахтангова.