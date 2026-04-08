Путин наградил художника Сафронова

Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства появился на сайте опубликования правовых актов правительства.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Никаса Сафронова», — говорится в указе.
