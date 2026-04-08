11:11, 8 апреля 2026Культура

Путин наградил художника Сафронова

Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства появился на сайте опубликования правовых актов правительства.

Согласно документу, Сафронову вручили награду за вклад в развитие культуры и искусства страны.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Никаса Сафронова», — говорится в указе.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актеру Владимиру Вдовиченкову. Звезда фильмов «Бригада», «Бумер» и «Левиафан» был отмечен почетным статусом в качестве артиста Театра имени Вахтангова.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Все новости
