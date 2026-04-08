Рабочего насмерть раздавила огромная металлическая катушка

Юлия Юткина
В США сотрудника компании по производству нержавеющей стали раздавила огромная катушка. Об этом сообщает WLS.

55-летний рабочий должен был загрузить металлическую катушку на грузовик. Для этого он использовал специальный кран. Неожиданно часть конструкции сломалась, и 22-тонная катушка упала на мужчину.

По словам водителя другого грузовика, ожидавшего своей очереди на погрузку, в тот момент раздался громкий хлопок. Рабочего не стало на месте. Его личность не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в городе Свофхэм, Великобритания, работницу похоронного бюро Салли Бланделл нашли застрявшей в подъемнике для тел. Ее насмерть раздавил механизм подъемной платформы.

