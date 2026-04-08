05:00, 8 апреля 2026

Раскрыт секрет хорошего орального секса

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Американские сексологи Джастин Лемиллер и Джон Презант раскрыли секрет хорошего орального секса. Советами они поделились в беседе с изданием Men's Health.

Презант отметил, что женщины во время орального секса часто беспокоятся о неправильной технике, в то время как их партеров на самом деле интересует другое. «Когда я спрашиваю мужчин, что им нужно, чтобы чувствовать себя сексуально раскрепощенными во время орального секса, ответ — неподдельный интерес партнерши», — раскрыл главный сексуальный лайфхак он.

Лемиллер добавил, что оральный секс для мужчины очень эмоционально значим: в процессе получает абсолютное внимание от партнерши, которая делает все, чтобы доставить удовольствие ему, а не себе.

Чтобы разнообразить этот вид интимной близости, Лемиллер порекомендовал добавить в него непристойные разговоры, например, спрашивать, нравится ли мужчине то или иное действие. По словам сексолога, это поможет усилить возбуждение и поможет мужчине чувствовать себя желанным.

Презант же посоветовал обратил внимание на часть полового члена, которой не всегда достаются ласки — уздечку. По словам специалиста, это из самых чувствительных частей пениса. «Для многих мужчин одной сосредоточенной работы языком над уздечкой может быть достаточно, чтобы довести их до оргазма. Но если вы решите сделать так, действуйте языком осторожно, так как целенаправленная стимуляция уздечки не у всех может вызывать приятные ощущения», — предупредил он.

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась на своего бойфренда, который пристыдил ее за необычную привычку во время орального секса. По словам автора, во время орального секса она иногда останавливается, говорит с партнером о жизни, а затем продолжает процесс.

