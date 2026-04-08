08:42, 8 апреля 2026

Покинувшая РФ Литвинова приехала в Москву 58 раз на процедуры и потратила ₽1 млн
Александра Синицына

Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

Покинувшая Россию с началом специальной военной операции (СВО) на Украине актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова приехала в Москву уже 58 раз ради процедур омоложения. Причину ее поездок раскрыл Telegram-канал Shot.

«59-летняя Литвинова по-тихому возвращается на родину ради походов по врачам и косметологам. Актриса, судя по всему, европейским специалистам совсем не доверяет и спускает целое состояние в наших медцентрах», — говорится в публикации. Уточняется, что сценарист потратила на бьюти-процедуры по омоложению с помощью низких температур почти миллион рублей (970 тысяч).

В последний раз актриса посетила московскую клинику перед Новым годом. В числе любимых процедур Литвиновой — уколы углекислого газа, ксенонотерапия, общая криотерапия (нахождение в сверхнизкой температуре до -150 градусов) и плацентарная терапия (внутривенное введение препарата, полученного из плаценты рожениц). Также Литвинова оплатила коллагеновое обёртывание и ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

Ранее появились кадры со съемки, на которых 59-летняя Рената Литвинова запечатлена без бровей. Визажисты нанесли звезде макияж в стиле смоки с красной помадой.

    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

    В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

    Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

    Все новости
