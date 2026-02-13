59-летняя Рената Литвинова снялась без бровей

59-летняя актриса Рената Литвинова снялась без бровей

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала кадры без бровей из новой фотосессии. Снимки появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость снялась на новых фото в изумрудном платье с открытой спиной. Ее волосы были уложены в гладкую собранную прическу с низким пучком.

При этом визажисты звезде нанесли макияж в стиле смоки с эффектом отсутствия бровей и красной помадой.

В январе Рената Литвинова снялась в образе Примадонны. Артистка была запечатлена в оверсайз-платье Gucci, которое было украшено монограммой люксового бренда и перьями.