8 апреля 2026

Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kham / Reuters

В больших количествах безалкогольное пиво провоцирует набор веса и гастрит. Об этом предупредил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью изданию аif.ru.

По словам врача, безалкогольное пиво может привести к появлению лишних килограммов, так как является калорийным продуктом. Также оно может стать причиной появления проблем с пищеварением.

Специалист добавил, что напиток содержит дрожжи, которые у людей с ослабленным иммунитетом могут вызвать нарушения микрофлоры. Другими неприятными последствиями злоупотребления безалкогольным пивом он назвал изжогу, гастрит и головную боль.

Ранее специалист по питанию Трейси Паркер предупредила, что даже полезные продукты могут навредить сердцу, если в них содержится много соли и сахара. Людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям она посоветовала с осторожностью есть кимчи, квашеную капусту и сладкие йогурты.

