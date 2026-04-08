Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

Диетолог Поляков: Безалкогольное пиво может вызвать гастрит и головную боль

В больших количествах безалкогольное пиво провоцирует набор веса и гастрит. Об этом предупредил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью изданию аif.ru.

По словам врача, безалкогольное пиво может привести к появлению лишних килограммов, так как является калорийным продуктом. Также оно может стать причиной появления проблем с пищеварением.

Специалист добавил, что напиток содержит дрожжи, которые у людей с ослабленным иммунитетом могут вызвать нарушения микрофлоры. Другими неприятными последствиями злоупотребления безалкогольным пивом он назвал изжогу, гастрит и головную боль.

