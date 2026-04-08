Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 8 апреля 2026

Названы способные навредить сердцу полезные продукты

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты, считающиеся полезными, могут навредить здоровью сердца. Об этом специалист по питанию Трейси Паркер рассказала изданию Daily Mirror.

По словам Паркер, речь идет о продуктах, которые поддерживают микрофлору кишечника, но могут содержать избыток соли или сахара. В этот список она включила кимчи, комбучу, фруктовые йогурты, смузи и квашеную капусту. Несмотря на их полезные свойства, регулярное злоупотребление ими может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Главной проблемой таких продуктов специалист назвала скрытые добавки. «Многие из них содержат высокий уровень соли или сахара, поэтому важно учитывать возможные риски», — подчеркнула Паркер. Так, по ее словам, смузи способны вызывать резкий рост уровня сахара в крови, а ферментированные продукты часто повышают давление из-за избытка соли.

Паркер добавила, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно. По ее словам, важно соблюдать умеренность, внимательно читать состав и выбирать варианты с пониженным содержанием сахара и соли, чтобы сохранить пользу без вреда для сердца.

Ранее диетолог-эндокринолог Олег Ирышкин назвал главный критерий полезности каши. По его словам, чем больше измельчено зерно, тем меньше в нем остается пользы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok