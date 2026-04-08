Россияне начали активно скупать новые машины ушедшего из страны бренда

Аналитик Целиков: Спрос на Audi в России возрос более чем в пять раз

За первые три месяца 2026 года на учет в России было поставлено 2339 новых машин марки Audi. Относительно аналогичного периода предыдущего года показатель вырос в 5,5 раза. В 2025 году за тот же период было зарегистрировано всего 420 автомобилей, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Лидером спроса стал кроссовер Q5. На долю этой модели пришлось 1178 проданных единиц. Эксперт напомнил, что год назад было продано только 70 таких машин. В список наиболее востребованных в России Audi также вошли модели Q3 (350 единиц) и A5 (344), а также Q8 (95) и Q7 (89).

Аналитик подчеркнул, что доля машин, собранных в Китае, превышает 80 процентов от общего числа поставленных в страну Audi — ушедшего из РФ бренда.

Ранее он сообщил, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки. Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза и достигли 1255 машин.