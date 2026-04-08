Россия
14:59, 8 апреля 2026Россия

Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

Житель Новокузнецка напал на группу подростков, игравших во дворе дома
Майя Назарова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Житель Новокузнецка Кемеровской области напал на группу подростков, игравших во дворе дома на улице Мичурина, и поплатился. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Агрессивный мужчина ударил одного из юношей кулаком по голове.

Жителя Кузбасса удалось оперативно задержать. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого стало известно, что в Саратове мужчина ворвался в класс и напал на ученика. Инциденту предшествовала драка между 13-летними школьниками, в ходе которой один из них оскорбил семью другого.

Еще раньше в Каменске-Уральском подростки жестоко избили сверстника и бросили его за зданием школы.

