Россиянка описала одну привычку китайцев фразой «то еще испытание для психики»

Российская тревел-блогерша, прожившая в Китае три года, назвала самые раздражающие привычки местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В частности, в этой стране Азии считается, что держать в себе мокроту вредно для здоровья, поэтому ее нужно извлечь «максимально громко и прилюдно», рассказала автор публикации. По ее словам, китайцы на это не реагируют, так как слышат подобные звуки с детства.

«В Пекине с этим хуже всего: в столице много людей старшего поколения и тех, кто придерживается старых привычек. Идти по улице и слышать этот характерный звук со всех сторон — то еще испытание для психики», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественницу также удивило, что китайцы добавляют во все блюда очень много масла. Она отметила, что в больших городах нет проблем с ресторанами любой кухни мира, однако европейская еда стоит значительно дороже.

Кроме того, россиянка обратила внимание на неожиданные особенности поведения жителей Поднебесной — они часто толкаются, лезут без очереди, могут врезаться в другого человека со всей силы, потеряв всякую ориентацию в пространстве, а также разглядывают иностранцев.

«Это не раздражает, если ты путешествуешь по Китаю, но когда живешь долго, начинает раздражать. Не хочется быть всегда под присмотром, хочется расслабиться. Когда устала, выглядишь плохо, это особенно действует на нервы», — посетовала автор.

