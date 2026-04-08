09:00, 8 апреля 2026Путешествия

Россиянка побывала в самой счастливой стране мира и удивилась неулыбчивым людям

Алина Черненко

Фото: Mert Turker / Anadolu / Getty Images

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Финляндии, которая заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира компании Gallup, и удивилась неулыбчивым людям. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Финны не грубят. Они не видят смысла в словах, за которыми ничего нет. Не спросят "как дела", если не хотят знать ответ. Не улыбнутся без причины. В автобусе молчат. На остановке встанут подальше — не из высокомерия, а чтобы не нарушать чужое пространство», — такими словами описала местных жителей россиянка.

Материалы по теме:
«Целый месяц я вообще солнца не видел» Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
«Целый месяц я вообще солнца не видел»Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
13 августа 2019
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят» Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят»Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
21 ноября 2023

Автор публикации задалась вопросом: почему же жители этой страны Европы считаются самыми счастливыми? По ее мнению, все дело в том, что, когда они отвечают на вопросы рейтинга, то думают о других вещах. Россиянин, скорее всего, оценивает свое состояние прямо сейчас, а финн — систему, пояснила Лисейкина.

«Есть работа? Есть. Медицина доступна? Да. Дети получат нормальное образование? Да. На улице безопасно? Да. Коммунальные службы работают? Работают. Все предсказуемо и понятно. Ставит восемь. И он не врет», — констатировала блогерша.

Она пояснила, что это не счастье в привычном понимании — с радостью, теплом и ощущением, что жизнь прекрасна, — а уверенность, что все стабильно и работает. «Что завтра будет примерно так же, как сегодня. Что финн как ездил кататься на лыжах 20 лет назад на один и тот же курорт, так и ездит», — заключила путешественница.

Ранее другая тревел-блогерша описала отношение жителей Финляндии к россиянам словами «могут кинуть оскорбление». Однако, по ее словам, такое поведение строго пресекается и наказывается.

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Названы самые выгодные направления для путешествий по России на майские

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
