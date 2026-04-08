Россиянка побывала в самой счастливой стране мира и удивилась неулыбчивым людям

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Финляндии, которая заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира компании Gallup, и удивилась неулыбчивым людям. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Финны не грубят. Они не видят смысла в словах, за которыми ничего нет. Не спросят "как дела", если не хотят знать ответ. Не улыбнутся без причины. В автобусе молчат. На остановке встанут подальше — не из высокомерия, а чтобы не нарушать чужое пространство», — такими словами описала местных жителей россиянка.

Автор публикации задалась вопросом: почему же жители этой страны Европы считаются самыми счастливыми? По ее мнению, все дело в том, что, когда они отвечают на вопросы рейтинга, то думают о других вещах. Россиянин, скорее всего, оценивает свое состояние прямо сейчас, а финн — систему, пояснила Лисейкина.

«Есть работа? Есть. Медицина доступна? Да. Дети получат нормальное образование? Да. На улице безопасно? Да. Коммунальные службы работают? Работают. Все предсказуемо и понятно. Ставит восемь. И он не врет», — констатировала блогерша.

Она пояснила, что это не счастье в привычном понимании — с радостью, теплом и ощущением, что жизнь прекрасна, — а уверенность, что все стабильно и работает. «Что завтра будет примерно так же, как сегодня. Что финн как ездил кататься на лыжах 20 лет назад на один и тот же курорт, так и ездит», — заключила путешественница.

Ранее другая тревел-блогерша описала отношение жителей Финляндии к россиянам словами «могут кинуть оскорбление». Однако, по ее словам, такое поведение строго пресекается и наказывается.

