Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

Суд дал 4 года приморцу, обещавшему женщине за 30 млн отправить ее брата на СВО

Артемовский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, вымогавшего 30 миллионов рублей у женщины за отправку ее брата на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд установил, что приморец пообещал женщине помочь ее брату с заключением контракта с Минобороны России, при этом родственник женщины находился под стражей. За участие в СВО его уголовное преследование было бы прекращено. За свои услуги аферист запросил 30 миллионов рублей. Они встретились в Артеме летом 2025 года, после передачи части суммы их задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор гендиректору юридической фирмы, который помог адвокату избежать уголовной ответственности путем заключения фиктивного контракта о службе в зоне СВО. Он получил 10 лет лишения свободы. Речь идет о депутате Госсобрания республики Алексее Локотченко.