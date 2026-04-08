10:18, 8 апреля 2026

Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Артемовский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы местного жителя, вымогавшего 30 миллионов рублей у женщины за отправку ее брата на специальную военную операцию (СВО). Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд установил, что приморец пообещал женщине помочь ее брату с заключением контракта с Минобороны России, при этом родственник женщины находился под стражей. За участие в СВО его уголовное преследование было бы прекращено. За свои услуги аферист запросил 30 миллионов рублей. Они встретились в Артеме летом 2025 года, после передачи части суммы их задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор гендиректору юридической фирмы, который помог адвокату избежать уголовной ответственности путем заключения фиктивного контракта о службе в зоне СВО. Он получил 10 лет лишения свободы. Речь идет о депутате Госсобрания республики Алексее Локотченко.

