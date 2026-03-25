Контракт женщины о службе добровольцем на СВО оказался фейком за 10 миллионов рублей

14:41, 25 марта 2026

Суд Башкирии дал 10 лет юристу за взятку в ₽10 млн за фейковый контракт об СВО
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

В Башкирии суд вынес приговор гендиректору юридической фирмы, который помог адвокату избежать уголовной ответственности путем заключения фиктивного контракта о службе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

Подсудимый признан виновным в посредничестве по передаче многомиллионной взятки и покушении на мошенничество. Он получил 10 лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года юрист предложил женщине-адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, заключить фейковый контракт о пребывании в добровольческом формировании Минобороны России, чтобы уйти от уголовной ответственности. За свои услуги он запросил 10 миллионов рублей. При передаче половины этой суммы был задержан его сообщник, который выдал юриста сотрудникам ФСБ.

В отношении женщины, пытавшейся избежать уголовной ответственности, вынесен обвинительный приговор. Материалы уголовного дела сообщника выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил генерального директора коммерческого предприятия к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере с поставками многотопливных горелок для российских военнослужащих на СВО.

