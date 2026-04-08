Самолеты США обнаружены в небе над Ближним Востоком на фоне перемирия

РИА: Самолеты США продолжают полеты на Ближнем Востоке на фоне перемирия

Самолеты-заправщики США продолжают полеты на Ближнем Востоке на фоне объявления перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, на 13:20 по московскому времени в небе над Израилем находились три самолета-заправщика США, еще три — над Иорданией и два — над Саудовской Аравией. Кроме того, с острова Крит вылетел американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, а затем пропал с радаров во время полета над Иорданией. Также в небе над регионом находился самолет ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенный для проведения медицинской эвакуации и доставки грузов на авианосцы.

Ранее Иран обвинил США и Израиль в нарушении перемирия из-за атаки на нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана.

8 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.