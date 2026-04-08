Самолеты США обнаружены в небе над Ближним Востоком на фоне перемирия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 8 апреля 2026

РИА: Самолеты США продолжают полеты на Ближнем Востоке на фоне перемирия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Самолеты-заправщики США продолжают полеты на Ближнем Востоке на фоне объявления перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, на 13:20 по московскому времени в небе над Израилем находились три самолета-заправщика США, еще три — над Иорданией и два — над Саудовской Аравией. Кроме того, с острова Крит вылетел американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, а затем пропал с радаров во время полета над Иорданией. Также в небе над регионом находился самолет ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенный для проведения медицинской эвакуации и доставки грузов на авианосцы.

Ранее Иран обвинил США и Израиль в нарушении перемирия из-за атаки на нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана.

8 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации. По его словам, Россия надеется, что в ближайшее время состоятся прямые контакты Ирана и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok