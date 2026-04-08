Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 8 апреля 2026

Секретный груз НАТО разметало огнем в порту под Одессой

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Секретный груз НАТО разметало огнем в порту в Вилково Одесской области в ночь на 7 апреля. Это могло стать российским ответом на атаку украинскими БПЛА на сухогруз в Азовском море, такое мнение высказал в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

До этого военные паблики сообщали, что дунайский порт Вилково минувшей ночи был атакован несколькими волнами «Гераней».

«После того, что случилось в Азовском море, когда потопили зерновоз, наши военные могут наносить удары по всем судам, которые находятся в одесских портах. Можем отвечать серьезно без оглядки на то, кто и что скажет, потому что борзота налицо», — предупредил Дандыкин.

По его словам, порты Одессы и области являются основными точками поставок на Украину оружия и боеприпасов производства стран — членов НАТО. «А бьют, возможно, и другие поставки, включая углеводороды и топливо», — добавил военэксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник». Так он прокомментировал удары по Новороссийску, потопление зерновоза в Азовском море и налеты дронов на РФ через Прибалтику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok