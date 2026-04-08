16:29, 8 апреля 2026Мир

Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США могут силой изъять уран у Ирана, если он не отдаст его добровольно. Об этом Тегерану пригрозил шеф Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, США все еще могут направить спецназ для захвата 440 килограммов материала, который можно использовать для создания ядерного оружия.

«Если нужно, мы можем сделать это любыми необходимыми средствами», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Иран не будет обогащать уран по итогам соглашения с Вашингтоном. Глава Белого дома также отметил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном после «очень продуктивной» смены режима.

