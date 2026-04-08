Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

В Забайкалье сирийцу дали семь лет за пойманных краснокнижных кречетов

В Забайкальском крае к семи годам колонии приговорили гражданина Сирии по фамилии Алнаамех, занимавшегося незаконным оборотом особо ценных диких животных. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина покупал у неустановленных пока следствием лиц редких кречетов. Это самый крупный сокол, занесенный в Красную книгу. Затем он планировал передать животных другому участнику преступной группы, чтобы тот вывез их в Бурятию. В момент изъятия у мужчины были три птицы: сокол-балобан и два сокола-кречета. Птицы были замотаны в ткань, на голове у них были шапочки, закрывающие глаза. Эти птицы высоко ценятся в арабских странах, где их используют для соколиной охоты.

В 2019 году президент России Владимир Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду Аль Нахайяну.