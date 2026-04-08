12:22, 8 апреля 2026

Солнечные выходные пообещали ряду регионов России

Синоптик Паршина: Солнечная погода 11-12 апреля ожидается в Карелии и Мурманске
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выходные порадуют жителей нескольких регионов России солнечной погодой. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

К 11-12 апреля скандинавский антициклон переместится на север европейской части России, вследствие чего на небе выглянет солнце. Ясная, солнечная погода ожидается к концу недели в Карелии, в Мурманской и Архангельской областях, а также в республике Коми. Кроме того, благодаря приходу антициклона небо прояснится и на севере Центрального округа, включая Москву и Подмосковье. Солнце, однако, не принесет с собой потепления — в регионах все еще будет прохладно, подчеркнула синоптик.

Ранее о плохой видимости на дорогах из-за обильных осадков предупредили жителей Дагестана и Краснодарского края. На Кубани в ближайшие дни возможна гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, видимость на трассах снизится в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Приморье.

Ненастной в конце рабочей недели окажется погода на Урале и в Приамурье. В Свердловской области, Пермском крае и на юге Хабаровского, а также на юге Амурской области прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом. Снегопады ожидаются на Чукотке и Сахалине, где может выпасть от 15 до 20 сантиметров осадков в виде мокрого снега.

