«Спартак» в серии пенальти победил «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» на выезде победил петербургский «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В концовке первого тайма полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти. Судьба матча решалась в серии пенальти, в которой победу со счетом 7:6 одержал «Спартак».

Ранее в финал Пути РПЛ Кубка России вышел ЦСКА. Армейцы в своем полуфинале победили «Крылья Советов» (5:2).

Финал Кубка России в сезоне-2025/2026 пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Красно-синие являются действующими победителями турнира.