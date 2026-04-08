23:05, 8 апреля 2026Спорт

«Спартак» в серии пенальти победил «Зенит» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде победил петербургский «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В концовке первого тайма полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти. Судьба матча решалась в серии пенальти, в которой победу со счетом 7:6 одержал «Спартак».

Ранее в финал Пути РПЛ Кубка России вышел ЦСКА. Армейцы в своем полуфинале победили «Крылья Советов» (5:2).

Финал Кубка России в сезоне-2025/2026 пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Красно-синие являются действующими победителями турнира.

