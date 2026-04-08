США обратились к «так называемым союзникам»

Хегсет: Союзникам США следует сделать выводы из операции против Ирана

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что многим союзникам Вашингтона следует сделать выводы из американской операции против Ирана. Трансляция его брифинга доступна на YouTube.

Хегсет поблагодарил Израиль, отметив, что он был «храбрым, способным и инициативным союзником» на поле боя.

«Остальной мир и остальные наши так называемые союзники увидели, как выглядят реальные боевые возможности, и им следует взять это на заметку», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона «молила» США о прекращении огня.