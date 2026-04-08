19:06, 8 апреля 2026

Известная российская журналистка заявила об удаленных из интервью гигабайтах сенсаций

Олег Давыдов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известная российская журналистка и блогерша Надежда Стрелец заявила, что удалила гигабайты сенсаций из интервью. Об этом она рассказала в разговоре с изданием «Мнение редакции».

«Я не умею работать с сенсациями и удалила на монтаже гигабайты эксклюзива, чтобы герои не пострадали репутационно», — заявила Стрелец. Она добавила, что считает своей суперсилой «умение оставить человеку достоинство даже в сложных вопросах».

Кроме того, журналистка рассказала, кого она не позовет на интервью. В этот список она включила людей, которые хотят кого-то разоблачить или сами являются объектом для разоблачения. Также Стрелец сообщила, что не будет беседовать с теми, кто переживает скандальный развод. «Кто еще? Скопинский маньяк [Виктор Мохов] (журналистка Ксения Собчак взяла у него интервью в 2021 году — прим. «Ленты.ру»), например», — заключила она.

Ранее Стрелец пожаловалась, что разучилась читать книги. При этом она заявила, что во время учебы на филологическом факультете читала минимум по 300-400 страниц в день.

