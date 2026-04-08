Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:15, 8 апреля 2026

Тетя тайно проучила несносную племянницу за кражу вещей и подростковые капризы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Ancient-One7845 рассказала о том, как случайно отомстила гостившей в ее доме 15-летней племяннице. По словам автора, отношения с подростком у нее не складываются из-за несносного характера девушки.

«С тех пор, как она начала приезжать, у нас одни проблемы. Дошло до того, что на пороге дома даже появились полицейские, потому что она их вызвала. У нее была привычка звонить им и выдвигать ложные обвинения, когда что-то идет не по ее плану. Но главная проблема в другом: она считает все принадлежащее мне своей желанной добычей, вплоть до средств женской гигиены, бритвы, зубной щетки и даже мочалки!» — пожаловалась автор.

После очередной ситуации с использованием ее личных вещей, тетя отчитала племянницу, и та решила проигнорировать в ответ семейный ужин. После его окончания женщина наводила порядок на кухне, собирая объедки и скопившиеся пищевые отходы в одну кастрюлю, чтобы выбросить в мусорное ведро: остатки пасты, вчерашний заветрившийся соус, какие-то хлебные корки и даже луковую шелуху.

«И тут подошла племянница. Она по-прежнему не смотрела на меня, по-прежнему не обращала внимания на мое существование. Я отошла в туалет, а, вернувшись, увидела, как она идет к себе с большой тарелкой вчерашней пасты, которую она наложила себе вместе с остальным мусором из кастрюли. Поняв это, я не стала ей препятствовать», — торжествующе написала женщина.

Как выяснилось позже, девушка не только дурно себя вела с родственниками, но и активно опустошала алкогольные запасы семьи. За последние два уикенда она выпила пять больших бутылок водки, виски и ликера.

«Я, может быть, и потеряла около 300 долларов на выпивке, и до сих пор немного злюсь из-за этого, но я всегда буду помнить, как она уходила с тарелкой объедков, чтобы съесть их», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit выставила родную тетю на улицу из-за одного поступка ее маленького ребенка. По словам работающей графическим дизайнером племянницы, конфликт разгорелся из-за ее ключевого рабочего инструмента — дорогого ноутбука стоимостью около двух тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном

    Иран решил взимать плату за проход через Ормузский пролив во время перемирия

    Посол России в Сеуле высказался о возвращении Hyundai, LG и Samsung

    Названы проблемы популярного в России кроссовера Li Auto

    Россиян предупредили об усилении псевдоаллергии весной

    Россиянка описала Шри-Ланку фразой «нервов не хватит, чтобы пользоваться интернетом»

    Неизвестный хищник тяжело ранил женщину

    Раскрыт секрет хорошего орального секса

    Названа вмешавшаяся «в последнюю минуту» и убедившая Иран согласиться на перемирие страна

    В США назвали условия перемирия с Ираном катастрофой для мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok