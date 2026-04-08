12:25, 8 апреля 2026Мир

Трамп описал свои ощущения после перемирия с Ираном

Sky News: Трамп был собранным и необычно спокойным после заключения перемирия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои ощущения после заключения двухнедельного прекращения огня с Ираном как позитивные. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sky News Марком Стоуном.

«Прекрасно, очень хорошо», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о том, как он себя чувствует. По словам журналиста, Трамп в ходе телефонного разговора был вежливым, собранным и необычно спокойным.

После этого глава Белого дома добавил, что США достигли всех поставленных военных целей и оценивает результаты операции как полную победу не только в военном, но и в стратегическом плане.

Ранее президент США заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

