Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 8 апреля 2026Мир

Трамп отметил сыгравшую ключевую роль в перемирии с Ираном страну

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в интервью ABC News.

«Трамп заявил, что ожидает начала мирных переговоров в пятницу и их очень быстрого продвижения. Президент также подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в урегулировании отношений с иранцами», — цитирует американского лидера телеканал.

Ранее корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников сообщила, что двухнедельное перемирие США и Ирана было достигнуто благодаря американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу и китайской стороне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok