Трамп отметил сыгравшую ключевую роль в перемирии с Ираном страну

ABC News: Трамп подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил в интервью ABC News.

«Трамп заявил, что ожидает начала мирных переговоров в пятницу и их очень быстрого продвижения. Президент также подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в урегулировании отношений с иранцами», — цитирует американского лидера телеканал.

Ранее корреспондент Associated Press Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников сообщила, что двухнедельное перемирие США и Ирана было достигнуто благодаря американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу и китайской стороне.