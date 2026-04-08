Названы два решающих посредника в перемирии США и Ирана

AP: Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря Вэнсу и Китаю

Двухнедельное перемирие США и Ирана было достигнуто благодаря американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу и китайской стороне. Об этом заявила корреспондент Associated Press (AP) Фарнуш Амири в социальной сети X со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.

«Сделка в последнюю минуту между США и Ираном была достигнута после вмешательства двух неожиданных участников: вице-президента Джей Ди Вэнса и Китая», — сказано в публикации.

По словам автора, Вэнс присоединился к переговорам во вторник, 7 апреля, поздно вечером, а Китай сыграл решающую роль в убеждении Ирана согласиться на сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.