11:25, 8 апреля 2026Мир

Названы два решающих посредника в перемирии США и Ирана

AP: Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря Вэнсу и Китаю
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Двухнедельное перемирие США и Ирана было достигнуто благодаря американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу и китайской стороне. Об этом заявила корреспондент Associated Press (AP) Фарнуш Амири в социальной сети X со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.

«Сделка в последнюю минуту между США и Ираном была достигнута после вмешательства двух неожиданных участников: вице-президента Джей Ди Вэнса и Китая», — сказано в публикации.

По словам автора, Вэнс присоединился к переговорам во вторник, 7 апреля, поздно вечером, а Китай сыграл решающую роль в убеждении Ирана согласиться на сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Описан ход боев у российского приграничья

    Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

    Все новости
