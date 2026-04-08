Трамп пригрозил поставщикам оружия Ирану

Трамп: Страны, поставляющие оружие Ирану, столкнутся с 50% пошлинами

Страны, поставляющие оружие Ирану, столкнутся с 50-процентными пошлинами на все товары в торговле с США. Об этом написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Любая страна, поставляющая Ирану боевое оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50 процентов на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет!» — предупредил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о долгосрочном мире.

13 марта глава Белого дома высказал предположение, что президент России Владимир Путин «немного» помогает Ирану в конфликте с США и Израилем. При этом он добавил, что и российская сторона предполагает, что Соединенные Штаты помогают Украине.