Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 8 апреля 2026Мир

Трамп пригрозил поставщикам оружия Ирану

Трамп: Страны, поставляющие оружие Ирану, столкнутся с 50% пошлинами
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Страны, поставляющие оружие Ирану, столкнутся с 50-процентными пошлинами на все товары в торговле с США. Об этом написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Любая страна, поставляющая Ирану боевое оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50 процентов на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня. Никаких исключений или льгот не будет!» — предупредил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о долгосрочном мире.

13 марта глава Белого дома высказал предположение, что президент России Владимир Путин «немного» помогает Ирану в конфликте с США и Израилем. При этом он добавил, что и российская сторона предполагает, что Соединенные Штаты помогают Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok