15:57, 13 марта 2026

Трамп сделал заявление о помощи России Ирану

Трамп высказал предположение, что Россия «немного» помогает Ирану
Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что российский лидер Владимир Путин «немного» помогает Ирану в конфликте с США и Израилем. Его заявление прозвучало в эфире Fox News.

«Я думаю, что он, возможно, помогает им [Ирану] немного. (...) И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — сказал Трамп.

В ответ на замечание ведущего Брайана Килмида о том, что Вашингтон действительно оказывает поддержку Киеву, Трамп подтвердил, что такая помощь имеет место.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала просьб от Ирана об оказании помощи, в том числе с вооружением. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является частью конфликта на Ближнем Востоке.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

