Трамп рассказал о помощи главного соперника США в переговорах с Ираном

Трамп: Китай помог убедить Иран вести переговоры о перемирии с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай помог убедить Иран вести переговоры с Соединенными Штатами о прекращении огня. Такое заявление он сделал в интервью агентству AFP.

«Я слышал, что да», — так глава Белого дома ответил на вопрос, участвовал ли Пекин в привлечении Тегерана к переговорам о перемирии.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил телеканалу CNN, что с начала конфликта Пекин «работал над тем, чтобы помочь добиться прекращения огня и положить конец конфликту».

«Китай приветствует все усилия, способствующие миру», — сказал он в комментарии CNN.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.