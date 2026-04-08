Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 8 апреля 2026

Трамп рассказал о помощи главного соперника США в переговорах с Ираном

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай помог убедить Иран вести переговоры с Соединенными Штатами о прекращении огня. Такое заявление он сделал в интервью агентству AFP.

«Я слышал, что да», — так глава Белого дома ответил на вопрос, участвовал ли Пекин в привлечении Тегерана к переговорам о перемирии.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил телеканалу CNN, что с начала конфликта Пекин «работал над тем, чтобы помочь добиться прекращения огня и положить конец конфликту».

«Китай приветствует все усилия, способствующие миру», — сказал он в комментарии CNN.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok