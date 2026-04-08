Трамп рассказал о помощи главного соперника США в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай помог убедить Иран вести переговоры с Соединенными Штатами о прекращении огня. Такое заявление он сделал в интервью агентству AFP.
«Я слышал, что да», — так глава Белого дома ответил на вопрос, участвовал ли Пекин в привлечении Тегерана к переговорам о перемирии.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил телеканалу CNN, что с начала конфликта Пекин «работал над тем, чтобы помочь добиться прекращения огня и положить конец конфликту».
«Китай приветствует все усилия, способствующие миру», — сказал он в комментарии CNN.
Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.