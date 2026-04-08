Тренер «Реала» оценил поражение от «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Арбелоа заявил, что клуб возьмет реванш у «Баварии»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил поражение от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Его слова приводит As.

Тренер заявил, что его игроки не смогли подготовиться к матчу должным образом. По его мнению, мюнхенцы приехали в Мадрид более цельной командой, так как дольше играют вместе. При этом Арбелоа выразил надежду на то, что в Мюнхене его команда возьмет реванш.

«Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Луис Диас и Харри Кейн. У хозяев мяч на счету Килиана Мбаппе.

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.